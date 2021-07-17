Погода в Ижевске 17 июля: переменная облачность и до +28°С

Ижевчан ждет еще один летний денек Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 17 июля, нас ждет еще один солнечный и теплый денек. Наслаждайтесь погодой и оставайтесь в курсе событий вместе с «Комсомолкой».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам солнечную и теплую погоду. Температура поднимется до +26…+28°С. Скорость северного ветра достигнет 7–12 м/с.

Данные сервиса «Яндекс Погода» несильно отличаются. Сегодня в Ижевске будет облачно с прояснениями, максимальная температура днем – 27°С, а скорость северного ветра – 1,8 м/с.

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