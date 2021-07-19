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Происшествия19 июля 2021 7:32

Житель Удмуртии угрожал ножом 28-летней бывшей сожительнице

Он требовал денег
Анастасия Захарова
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Мужчина угрожал ножом и требовал денег

Мужчина угрожал ножом и требовал денег

Фото: Амир Закиров

В Малопургинском районе задержали местного жителя, который напал на бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

28-летняя девушка обратилась в полицию. По ее словам, вечером к ней пришел мужчина и потребовал денег. Ему отказали, и он взял нож и начал угрожать девушке и ее семье. После этого отец потерпевшей передал ему 10 тысяч рублей, и тот скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Оказалось, что подозреваемому 25 лет, он три месяца назад освободился из мест лишения свободы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его удалось найти и задержать в Завьяловском районе. Мужчина находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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