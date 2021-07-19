Видео: Глава Удмуртии Александр Бречалов получает второй компонент вакцины от коронавируса

Фото: Александр Бречалов

Главе Удмуртии Александру Бречалову поставили второй компонент вакцины «Спутник V». Видео о том, как губернатор завершает вакцинацию от ковида, сегодня появилось в его социальных сетях.

Глава Удмуртии переболел ковидом весной прошлого года, и с тех пор не раз говорил, что привьется, как только титры антител снизятся. Первый компонент «Спутника» губернатор получил 29 июня.

На утро 19 июля в Удмуртии хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 261 837 человек. Полностью завершили вакцинацию 174 540 жителей региона. Всего планируют привить 693 тысячи человек.

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