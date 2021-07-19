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Здоровье19 июля 2021 11:52

Видео: Глава Удмуртии Александр Бречалов получает второй компонент вакцины от коронавируса

Весной прошлого года глава Удмуртии переболел ковидом
Дмитрий Коренев
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Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Главе Удмуртии Александру Бречалову поставили второй компонент вакцины «Спутник V». Видео о том, как губернатор завершает вакцинацию от ковида, сегодня появилось в его социальных сетях.

Глава Удмуртии переболел ковидом весной прошлого года, и с тех пор не раз говорил, что привьется, как только титры антител снизятся. Первый компонент «Спутника» губернатор получил 29 июня.

На утро 19 июля в Удмуртии хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 261 837 человек. Полностью завершили вакцинацию 174 540 жителей региона. Всего планируют привить 693 тысячи человек.

Александр Бречалов получает второй компонент вакцины от коронавируса
Источник: Александр Бречалов

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