Карта распространения коронавируса на 19 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

144 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 19 июля. 45 пациентов выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 116

Глазов — 1 861

Воткинск — 1 614

Можга — 2 110

Сарапул — 1 424

Завьяловский район — 2 024

Алнашский район — 671

Балезинский район — 712

Вавожский район — 331

Воткинский район — 439

Глазовский район — 392

Граховский район — 219

Дебесский район — 316

Игринский район — 858

Камбарский район — 344

Каракулинский район — 231

Кезский район — 447

Кизнерский район — 375

Киясовский район — 268

Красногорский район — 429

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 421

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 297

Сюмсинский район — 396

Увинский район — 1 245

Шарканский район — 618

Юкаменский район — 353

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 306

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