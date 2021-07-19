Карта распространения коронавируса на 19 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
144 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 19 июля. 45 пациентов выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 116
Глазов — 1 861
Воткинск — 1 614
Можга — 2 110
Сарапул — 1 424
Завьяловский район — 2 024
Алнашский район — 671
Балезинский район — 712
Вавожский район — 331
Воткинский район — 439
Глазовский район — 392
Граховский район — 219
Дебесский район — 316
Игринский район — 858
Камбарский район — 344
Каракулинский район — 231
Кезский район — 447
Кизнерский район — 375
Киясовский район — 268
Красногорский район — 429
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 421
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 297
Сюмсинский район — 396
Увинский район — 1 245
Шарканский район — 618
Юкаменский район — 353
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 306
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Видео: Глава Удмуртии Александр Бречалов получает второй компонент вакцины от коронавируса
За минувшие выходные в Удмуртии утонули 4 человека