Подозреваемого в покушении на убийство жены в парикмахерской в Ижевске будут судить

Фото: Амир Закиров

По двум статьям будут судить ижевчанина, который подозревается в покушении на убийство собственной жены в парикмахерской. Пресс-служба СК по Удмуртии сообщает, что он уже привлекался к уголовной ответственности и нигде не работает.

Установлено, что 5 апреля этого года мужчина взял нож и в пьяном состоянии пришел с ним в парикмахерскую в Ленинском районе Ижевска, в которой работала его 45-летняя супруга. Мужчина развязал конфликт и попытался ударить жену ножом в живот, но ее спас клиент парикмахерской, выхвативший нож из рук подозреваемого. В этот момент супруга выбежала из здания и скрылась.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшая и свидетели. Выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, который неоднократно высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ст. 119 УК РФ», – сообщает пресс-служба.

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