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Общество19 июля 2021 17:30

Подкаст: изменения в охране школ, восстановленные памятники в Ижевске и хроника коронавируса

Обсудили сразу три темы в эфире радио «КП-Ижевск»
Анна Киршина
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» обсудили сразу три темы.

Почему родители больше не будут скидываться на охрану в школах?

Пять памятников восстановили в Ижевске. Какие? Слушайте в нашем подкасте.

Хроника коронавируса с нашим журналистом.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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