Подкаст: изменения в охране школ, восстановленные памятники в Ижевске и хроника коронавируса

Фото: архив КП
Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» обсудили сразу три темы.
Почему родители больше не будут скидываться на охрану в школах?
Пять памятников восстановили в Ижевске. Какие? Слушайте в нашем подкасте.
Хроника коронавируса с нашим журналистом.
Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.
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