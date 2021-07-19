Подкаст: изменения в охране школ, восстановленные памятники в Ижевске и хроника коронавируса

Фото: архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» обсудили сразу три темы.

Почему родители больше не будут скидываться на охрану в школах?

Пять памятников восстановили в Ижевске. Какие? Слушайте в нашем подкасте.

Хроника коронавируса с нашим журналистом.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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