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Общество20 июля 2021 17:20

Подкаст: захватит ли опасный борщевик весь Ижевск?

В эфире радио «КП-Ижевск поговорили о том, как в Ижевске борются с борщевиком
Анна Киршина
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Научный сотрудник Удмуртского НИИ СХ Удмуртского федерального исследовательского центра УроРАН Любовь Тронина, Александр Харевский, председатель Общественной организации в РЭОО УР «Город-сад – Ярушки»

Научный сотрудник Удмуртского НИИ СХ Удмуртского федерального исследовательского центра УроРАН Любовь Тронина, Александр Харевский, председатель Общественной организации в РЭОО УР «Город-сад – Ярушки»

Фото: Архив КП

Сегодня с научным сотрудником и общественником в прямом эфире радио «Комсомольская правда Ижевск» обсудили какую опасность может представлять борщевик. Из нашего подкаста вы также узнаете, почему это растение так быстро захватывает новые пространства и как с ним бороться на своем дачном участке.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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