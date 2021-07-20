Подкаст: захватит ли опасный борщевик весь Ижевск?

Научный сотрудник Удмуртского НИИ СХ Удмуртского федерального исследовательского центра УроРАН Любовь Тронина, Александр Харевский, председатель Общественной организации в РЭОО УР «Город-сад – Ярушки» Фото: Архив КП

Сегодня с научным сотрудником и общественником в прямом эфире радио «Комсомольская правда Ижевск» обсудили какую опасность может представлять борщевик. Из нашего подкаста вы также узнаете, почему это растение так быстро захватывает новые пространства и как с ним бороться на своем дачном участке.

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