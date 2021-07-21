В центре и на ул. 40 лет Победы в Ижевске отключат горячую воду

Отключат воду из-за гидравлических испытаний Фото: Архив «КП» в Ижевске

В центральных районах Ижевска и на улице 40 лет Победы пройдут гидравлические испытания. Об этом сообщает Региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Ижевске.

Испытания помогут подготовить дома к отопительному периоду. С 20 июля по 4 августа отключение ожидается в следующих домах:

Зенитная, 1, 2а, 3, 4, 5, 7;

В. Сивкова, 186, 194;

К. Маркса, 218;

Коммунаров, 214а, 216а, 216б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285;

Красноармейская, 173, 175;

Красногеройская, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63а, 69а, 71, 77;

Лихвинцева, 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72;

Ломоносова, 2, 4, 4б, 5, 5б, 9, 9а, 9б, 10, 20;

Пушкинская, 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206;

Советская, 19, 21, 21а, 25, 31, 33;

Удмуртская, 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 235а, 237, 239, 245;

Университетская, 1.

А с 21 июля по 3 августа воды не будет в домах на 40 лет Победы 69, 71

Если вы заметили повреждение трубопровода, сообщайте по номеру 072 (с мобильного 998-072) или в диспетчерскую тепловых сетей 903-543, 903-545.

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