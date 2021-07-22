Карта распространения коронавируса на 22 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам республики Фото: pixabay.com

144 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 22 июля. 48 пациентов выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 299

Глазов — 1 877

Воткинск — 1 622

Можга — 2 140

Сарапул — 1 441

Завьяловский район — 2 032

Алнашский район — 676

Балезинский район — 715

Вавожский район — 333

Воткинский район — 448

Глазовский район — 396

Граховский район — 223

Дебесский район — 317

Игринский район — 879

Камбарский район — 356

Каракулинский район — 237

Кезский район — 455

Кизнерский район — 380

Киясовский район — 273

Красногорский район — 432

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 426

Сарапульский район — 444

Селтинский район — 300

Сюмсинский район — 426

Увинский район — 1 275

Шарканский район — 624

Юкаменский район — 357

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 308

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