Карта распространения коронавируса на 22 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам республики Фото: pixabay.com
144 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 22 июля. 48 пациентов выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 299
Глазов — 1 877
Воткинск — 1 622
Можга — 2 140
Сарапул — 1 441
Завьяловский район — 2 032
Алнашский район — 676
Балезинский район — 715
Вавожский район — 333
Воткинский район — 448
Глазовский район — 396
Граховский район — 223
Дебесский район — 317
Игринский район — 879
Камбарский район — 356
Каракулинский район — 237
Кезский район — 455
Кизнерский район — 380
Киясовский район — 273
Красногорский район — 432
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 426
Сарапульский район — 444
Селтинский район — 300
Сюмсинский район — 426
Увинский район — 1 275
Шарканский район — 624
Юкаменский район — 357
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 308
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