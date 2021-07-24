Следователи закрыли уголовное дело о расстреле многодетной матери в магазине Ижевска

Фото: Анастасия Захарова

23 июля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель следственного управления следственного комитета по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал подробности расследования громкого убийства женщины в магазине на улице Клубная.

По словам Рустама Рашидовича, в ходе расследования были проведены экспертизы, по результатам которых стало понятно, что убийца женщины на момент совершения преступления был вменяем. Сейчас уголовное дело прекращено в виду смерти обвиняемого.

Также руководитель следкома рассказал, что причиной нападения на многодетную мать стало заявление в полицию, которое она подала за неделю до случившегося.

Напомним, убийство произошло в апреле этого года в магазине на улице Клубная, где работала погибшая. 20 апреля вечером мужчина пришел в магазин и выстрелил в жену на глазах покупателей, а после скрылся, его объявляли в розыск. Спустя два дня тело мужчины нашли в соседней республике.