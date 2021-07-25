Движение транспорта временно закроют 28 июля в Игринском районе Удмуртии

Схема объезда. Фото: /vk.com/mindortrans

В Удмуртии 28 июля с 10:00 до 16:00 закроют движение автотранспорта на дороге Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области. Об этом «ВКонтакте» сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Перекрытие связано с ремонтом железнодорожного переезда на 49 км перегона Игра – Кушья.

Объехать участок можно в Игре по маршруту: ул. Советская – ул. Победы – ул. Кооперативная – ул. Парковая – автодорога Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области.

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