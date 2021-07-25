Выпускник из 41-го лицея Ижевска выиграл в Международной математической Олимпиаде

Матвей Исупов. Фото: /vk.com/a.brechalov

Выпускник 41-го лицея Матвей Исупов завоевал высшую награду в Международной Олимпиаде по математике. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В составе сборной России участвовали кроме Матвея пять ребят из Москвы и Санкт-Петербурга. В абсолютном зачете наша команда заняла второе место, ребята также привезли пять золотых и одну серебряную медали.

Всего в Олимпиаде участвовали 600 школьников из 109 стран. Участников сборной России отбирали в течение года. За честь представлять страну боролись 200 претендентов.

Матвей Исупов из Ижевска показал высокие результаты в 12 олимпиадах. В прошлом году мальчик стал одним из десяти лучших математиков Евразии.

СПРАВКА

Международная Олимпиада по математике проводится с 1959 года. Это ежегодный чемпионат по математике среди старшеклассников. Задания Олимпиады связаны с разными отраслями науки, в первую очередь с геометрией, алгеброй, комбинаторикой и теорией чисел.

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