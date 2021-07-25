38-летнего жителя Ижевска обвиняют в применении насилия к полицейским

Мужчина сбил двух полицейских Фото: Ильяс Бекмансуров

В Ижевске закончили расследование в отношении 38-летнего жителя города, который сбил двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Обвиняемый арендовал машину, на которой работал таксистом. 27 апреля этого года он выпил, а потом сел в автомобиль на улице Азина и продолжил употреблять алкоголь. Рядом находились девушки, которые заметили пьяного за рулем и сообщили об этом сотрудникам патрульно-постовой службы, которые находились неподалеку.

Тем временем обвиняемый начал двигаться по парковке. Двое полицейских подошли к машине, и мужчина резко прибавил скорость и сбил их. В итоге один из сотрудников правоохранительных органов остановил автомобиль, и водителя задержали.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изъяли видеозаписи с телефонов свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы потерпевшим. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погасил несуществующие кредиты: в Удмуртии мошенники похитили у мужчины почти 1 млн рублей

Следователи закрыли уголовное дело о расстреле многодетной матери в магазине Ижевска

Пьяный велосипедист в Ижевске протаранил два авто