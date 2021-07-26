Дуэт детского театра "Радуга" победил на всероссийском танцевальном конкурсе

Фото: http://udmurt.ru/ Победители смогут выступить на Всероссийском конкурсе-концерте исполнителей классического и современного танца

Дуэт Варвары Шелановой и Юлии Гильфановой детского театра балета «Радуга» Республиканского дома народного творчества, приняли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе исполнителей классического танца «Анна Павлова». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Они представили два номера — вариации «Пиццикато» из балета «Сильвия» и «Жемчужина» из «Конька-горбунка».

Жюри отметили выступление девушек. Дуэт стал лауреатом I степени в своей возрастной группе в номинации «классический танец».

За звание лучших боролись 80 участников. Победители смогут выступить на Всероссийском конкурсе-концерте исполнителей классического и современного танца «Анна Павлова». Он посвящен 140-летию со дня рождения русской балерины.

Концерт пройдет 11-13 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Поздравим дуэт и театр с победой!