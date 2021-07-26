Карта распространения коронавируса на 26 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 26 июля в Удмуртии заболели ковидом 150 человек. Шестеро скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 561

Глазов — 1 911

Воткинск — 1 643

Можга — 2 162

Сарапул — 1 469

Завьяловский район — 2 054

Алнашский район — 682

Балезинский район — 724

Вавожский район — 350

Воткинский район — 460

Глазовский район — 406

Граховский район — 233

Дебесский район — 318

Игринский район — 901

Камбарский район — 359

Каракулинский район — 239

Кезский район — 456

Кизнерский район — 392

Киясовский район — 280

Красногорский район — 436

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 437

Сарапульский район — 446

Селтинский район — 302

Сюмсинский район — 443

Увинский район — 1 306

Шарканский район — 632

Юкаменский район — 366

Якшур-Бодьинский район — 519

Ярский район — 311

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