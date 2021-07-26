Карта распространения коронавируса на 26 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 26 июля в Удмуртии заболели ковидом 150 человек. Шестеро скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 561
Глазов — 1 911
Воткинск — 1 643
Можга — 2 162
Сарапул — 1 469
Завьяловский район — 2 054
Алнашский район — 682
Балезинский район — 724
Вавожский район — 350
Воткинский район — 460
Глазовский район — 406
Граховский район — 233
Дебесский район — 318
Игринский район — 901
Камбарский район — 359
Каракулинский район — 239
Кезский район — 456
Кизнерский район — 392
Киясовский район — 280
Красногорский район — 436
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 437
Сарапульский район — 446
Селтинский район — 302
Сюмсинский район — 443
Увинский район — 1 306
Шарканский район — 632
Юкаменский район — 366
Якшур-Бодьинский район — 519
Ярский район — 311
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