Гороскоп на 27 июля для ижевчан: Овнам следует хранить спокойствие, а Весов ждут провалы и разочарования

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ОВЕН

Звезды советуют Овнам сохранять спокойствие и не нервничать из-за пустяков. В работе и учебе все будет хорошо, а вот на личном фронте возможны проблемы.

ТЕЛЕЦ

Хороший день для творческой самореализации и отвратительный для карьерного роста. Да, к сожалению, эти два вектора сегодня не совпадают.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно, вы найдете ценного союзника, бок о бок с которым пройдете немало дорог. Впрочем, вероятнее, что это он вас найдет.

РАК

Вас ожидает беспокойное начало дня. Ваша многозадачность пройдет поистине достойную проверку. Вторая половина дня будет куда приятнее.

ЛЕВ

Ваше утро будет легким и непринужденным. Вообще, весь позитив будет сконцентрирован в первой половине дня. Вечер не назовешь тяжелым, но напряженным он точно будет.

ДЕВА

Вы будете строить смелые планы, какие-то из них даже получится реализовать. День, когда придется часто включать логику и проявлять максимальную ответственность.

ВЕСЫ

Будет много неожиданных провалов и разочарований. Мало кто согласится помочь вам, даже если вы будете умолять, стоя на коленях. Стоит рассчитывать только на себя.

СКОРПИОН

Раздражительность получится побороть лишь к вечеру, а до этого вы будете просто невыносимыми. Пожалейте окружающих и постарайтесь держать себя в руках.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам свойственен мистический взгляд на мир. Часто то, что вы принимаете за интуицию, на самом деле лишь плод уставшего сознания. Не дайте организму себя обмануть.

КОЗЕРОГ

Довольно плодотворный день. Вы многое успеете. К вечеру на вас навалится дикая усталость, поэтому ничего не планируйте на конец дня.

ВОДОЛЕЙ

Простым день точно не будет. Звезды советуют не пасовать перед трудностями и немножко поднапрячься – результата вас удивит.

РЫБЫ

Стоит вернуться к старым идеям, которые вы забросили по причине их невыполнимости. Сейчас многое изменилось, и некоторые идеи можно и нужно реализовать.

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