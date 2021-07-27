Погода в Ижевске 27 июля: +22°C и небольшой дождь

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 июля, вторник, рабочая неделя в самом разгаре. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура воздуха поднимется до +22°C, будет облачно с прояснениями. Утром ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 27 июля для ижевчан: Овнам следует хранить спокойствие, а Весов ждут провалы и разочарования

Сборная гимнастов из России с уроженцем Удмуртии Белявским в составе завоевала олимпийское золото

В Удмуртии стали чуть реже умирать от онкологии