В правительстве Удмуртии возмутились отказом обслуживать девочку-инвалида в кафе

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Исполняющая обязанности министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина прокомментировала нашумевший инцидент в одном из кафе Ижевска с отказом в обслуживании девочки-инвалида на коляске и ее матери.

«Что касается конкретной ситуации, произошедшей к кафе Nami. Безусловно, совместно с Уполномоченным по правам ребенка в УР мы разбираемся во всех обстоятельствах этой возмутительной истории. Кроме того, свою оценку дадут и правоохранительные органы», - сказала и.о. министра (цитата по пресс-службе главы и правительства региона).

Также она напомнила, что в Удмуртии существуют масштабные меры поддержки детей-инвалидов. В их числе выплаты, льготы, меры по соцподдержке, программа «Доступная среда» и др.

При этом Ольга Лубнина считает, что задача куда шире.

«[Необходимо] создать полноценные комфортные условия для жизни инвалидов, чтобы и дети, и взрослые люди с ограниченными возможностями были включены в полноценную жизнь», — пояснила она.

Ранее по данному факту начала проверку прокуратура региона. Горожане активно возмущаются произошедшим в инстаграме заведения общепита.

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