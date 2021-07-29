Подкаст: история юной самбистки из Ижевска из ее уст

Фото: Светлана Новикова

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» обсудили с юной ижевчанкой Светланой Новиковой, как можно стать лауреатом конкурса «Щелкунчик» и победить на Первенстве Москвы по самбо.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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