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Общество29 июля 2021 16:34

Подкаст: история юной самбистки из Ижевска из ее уст

Поговорили о том, как арфа сочетается с новыми достижениями в спорте
Источник:kp.ru
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Фото: Светлана Новикова

Фото: Светлана Новикова

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» обсудили с юной ижевчанкой Светланой Новиковой, как можно стать лауреатом конкурса «Щелкунчик» и победить на Первенстве Москвы по самбо.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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