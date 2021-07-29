Гороскоп на 30 июля для ижевчан: Раки будут многозадачны, а Рыб посетит вдохновение

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ОВЕН

Прекрасный и очень плодотворный денек. Вы многого добьетесь, прилагая к этому минимум усилий. Во многом – благодаря поддержке друзей, которые тоже «выйдут в плюс» от союза с вами.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет довольно интересное начало дня, вокруг вас будут виться очень разные, в основном хорошие люди, которые увлекут вас за собой. Вы точно не пожалеете. Вечер будет тихим и расслабленным.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы не поторопитесь решить свои проблемы, будет худо. Пускать все на самотек сегодня – плохая идея.

РАК

Сосредоточиться на чем-то одном будет непросто – вот и не пытайтесь. Сегодня один из тех немногих дней, когда количество сделанного важнее, чем качество.

ЛЕВ

Хороший день для восстановления давно утраченных связей. Сегодня вас ждут новые открытия в сфере самопознания.

ДЕВА

Непростое утро и прекрасный вечер – вот что звезды обещают Девам. Неплохое время, чтобы начать избавляться от вредных привычек.

ВЕСЫ

Напряженный в эмоциональном отношении день. Вторая половина чуть лучше первой, но все равно будет непросто. Если вы давно откладываете тяжелый разговор с близким человеком – то самое время поговорить.

СКОРПИОН

Сегодня особенно тяжело прощать, но придется. Следите за режимом питания – звезды намекают, что с этим могут быть проблемы.

СТРЕЛЕЦ

Используйте чувство юмора в своих целях: оно может разрядить обстановку в тяжелых ситуациях. На работе могут быть проблемы.

КОЗЕРОГ

Возможны разногласия и споры с родными и близкими. Вторая половина дня идеально подходит для переезда в другой город или даже другую страну.

ВОДОЛЕЙ

Стоит быть осторожнее примерно во всем. Опрометчивые поступки могут дорого вам обойтись.

РЫБЫ

В начале дня вас посетит рабочее вдохновение. На этом заряде вы сможете протянуть до позднего вечера. Аккуратнее за рулем.

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https://regions.kp.ru/izh/karapuz2021/

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