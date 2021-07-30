В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов

Фото: архив КП

Минприроды Удмуртии снимает запрет на въезд и посещение лесов региона, который действовал с 16 июля. Как сообщает пресс-служба ведомства, разведение костров в лесах по-прежнему запрещено.

«Ввиду стабилизации пожарной обстановки и снижению класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды с 31 июля 2021 года будет снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами», - говорится в сообщении.

Напоминаем, 1 июня запрет был снят, однако 16 июля из-за жары его ввели снова.

Особый противопожарный режим продолжает действовать. Граждан, заметивших очаги природных пожаров, просят сообщать по номерам 27-13-60, 8-800-100-94-00 или 01, 112.

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