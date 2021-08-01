Псевдоэлектрик похитил у 93-летней жительницы Ижевска 150 тысяч рублей

Злоумышленник украл деньги из комода Фото: Алена Селезнева

В Ижевске похитили деньги у пенсионерки в ее квартире на улице Камбарской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

К 93-летней женщине пришел мужчина, представился электриком и сообщил, что нужно проверить розетки и электропроводку. Пенсионерка впустила его и оставила одного в комнате, а сама ушла на кухню. Мужчина через некоторое время сообщил ей, что не выявил повреждений.

Позже женщина обнаружила, что из ее комода пропали 150 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску псевдоэлектрика.

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