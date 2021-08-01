Девочку-подростка с белой косынкой ищут в Ижевске

Девочка была одета в светлую одежду и белую косынку

В Ижевске ищут Виолу Леонидовну Асланову 2006 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Девочка ушла из дома на улице Азина 31 июля в 18:30. Она была одета в белую косынку, белую рубашку с длинным рукавом, голубые джинсы, белые кроссовки.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы до пояса.

Если вы знаете что-либо о местонахождении подростка, сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или в поисково-спасательный отряд по номеру 8-951-195-29-71.

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