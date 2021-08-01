351 факт нарушения правил дорожного движения мотоциклистами выявили в Удмуртии

В Ижевске прошли профилактические мероприятия. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В регионе с 16 по 25 июля провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники ГИБДД провели 89 рейдов и проверили более 1000 транспортных средств. Всего за этот период выявили 351 нарушение ПДД.

33 водителя управляли мотоциклом в состоянии опьянения, 55 — без мотошлема. 35 водителей без права управления мототранспортом исключили из дорожного движения. 39 управляли незарегистрированным транспортом.

61 мотоцикл поместили на спецстоянки.

ГИБДД обращается к мотоциклистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, носить шлем и быть внимательными на дороге.

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