Затопленная крыша и реки на улицах: последствия ливня в Ижевске

После ливня на пляже в Ижевске остались следы от рек. Фото: Анастасия Михайлова

Последний день июля запомнился горожанам ливнями и даже грозами. «Комсомолка» уже писала о дожде, который прошел днем. Но ближе к ночи прошла гроза, а улицы города вновь затопило. «Комсомолка» собрала самые яркие фотографии.

Фото: /vk.com/udmurtiya18rus, Анна Анна

«Ленина у Макдональдса (в сторону кольца) не советую ехать. Уже есть утопленники. И перекресток 40 лет Победы и Первомайская тоже уже стоят на аварийках», — писала накануне ночью Яна в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

«Аккуратно! Открылся люк на Максима Горького!», — сообщала в той же группе Жанна Цыганова.

На ул. Максима Горького провалился люк. Фото: Жанна Цыганова, https://vk.com/udmurtiya18rus

«Во время дождя хорошая череда озер появляется на ул. Репина у отделения банка. Людям приходится выходить чуть ли не на проезжую часть, а также идти по газону», — говорит журналист «Комсомолки» Полина Андрианова.

После дождя на улице Репина. Фото: Полина Андрианова

Лужи на улице Репина. Фото: Полина Андрианова

А утром после дождя горожане обнаружили, что на пляже после ливня песок размыло так, будто там накануне прошла река.

«Тут вообще каньончик появился», — сообщает наш корреспондент Анастасия Михайлова.

Каньон на пляже после дождя. Фото: Анастасия Михайлова

Для некоторых ливень стал испытанием дома на прочность. Пользовательница Instagram @lemon_make_cake поделилась, что у нее затопило квартиру.

«Нас на 8 этаже заливает. Сколько можно платить взносы на капремонт за дырявую крышу ?», — пишет ижевчанка.

У жительницы Ижевска затопило квартиру после ливня. Фото: /www.instagram.com/lemon_make_cake/

Напомним, на следующей неделе вновь ожидаются дожди.

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