Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Удмуртию

Вакцину обещали доставить еще в июле Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию поступило 16 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом на своей странице в Instagram сообщила Эльвира Пинчук, и. о. вице-премьера правительства республики.

В ближайшее время вакцину распределят по медицинским учреждениям.

Главное отличие «Спутника Лайт» от других средств против коронавируса — всего один компонент. Его можно ставить тем, кто уже переболел. Вакцина показана людям от 18 до 60 лет. Разрабатывали препарат для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалась, что «Спутник Лайт» привезут в Удмуртию в июле.

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