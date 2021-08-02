Маленький мальчик чуть не утонул в пруду в Удмуртии

Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в УР»

1 августа в городском пруду Можги чуть не утонул маленький ребенок. Как сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в УР», 2–3-летний мальчик зашел в воду, будучи оставленным без присмотра. Из воды его вытащил дежуривший неподалеку спасатель.

«Мальчик начал захлебываться, кашлять, плакать. Какое-то мгновение – и осводовец Александр Балобанов оказался рядом с малышом и подхватил ребенка на руки. Выйдя на берег, успокаивая малыша, осводовцы стали искать, чей ребенок. Тут прибежала бабушка, а вслед за ней – мама ребенка. Оказывается, пока мама и бабушка занимались вторым, пятилетним чадом, другой ребенок пошел к пруду», – сообщает пресс-служба.

Спасатели разъяснили матери и бабушке правила безопасности на воде. Отмечается, что спасательный пост «ОСВОД по УР» в Можге был открыт 26 июня этого года, дежурства длятся с 10:00 до 22:00

Напомним, с начала года в Удмуртии утонули 3 ребенка.

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