Высокая пожароопасность ожидается в Ижевске

Недавно в регионе снимали запрет на посещение лесов Фото: Архив КП

Со 2 по 4 августа в Ижевске будет сохраняться высокая пожароопасность лесов — четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, ранее из-за высокой пожароопасности в республике вводили запрет на посещение лесов. Несколько дней назад его сняли.

В ближайшие дни будет жарко. По предварительным данным, август окажется теплым.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Удмуртию

Затопленная крыша и реки на улицах: последствия ливня в Ижевске

Около 100 «плавающих» люков установят в Ижевске до конца 2021 года