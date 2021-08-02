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Происшествия2 августа 2021 6:49

Высокая пожароопасность ожидается в Ижевске

Она продлится до 4 августа
Анастасия Захарова
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Недавно в регионе снимали запрет на посещение лесов

Недавно в регионе снимали запрет на посещение лесов

Фото: Архив КП

Со 2 по 4 августа в Ижевске будет сохраняться высокая пожароопасность лесов — четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, ранее из-за высокой пожароопасности в республике вводили запрет на посещение лесов. Несколько дней назад его сняли.

В ближайшие дни будет жарко. По предварительным данным, август окажется теплым.

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