Высокая пожароопасность ожидается в Ижевске

Недавно в регионе снимали запрет на посещение лесов
Фото: Архив КП
Со 2 по 4 августа в Ижевске будет сохраняться высокая пожароопасность лесов — четвертый класс. Об этом сообщает пресс-служба города.
Напомним, ранее из-за высокой пожароопасности в республике вводили запрет на посещение лесов. Несколько дней назад его сняли.
В ближайшие дни будет жарко. По предварительным данным, август окажется теплым.
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