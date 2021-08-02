Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский уступил олимпийскую бронзу японцу

Фото: архив КП Фото: архив КП
Уроженец Воткинска Давид Белявский занял четвертое место в финале упражнений на коне (спортивная гимнастика) 1 августа на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает группа Олимпийского комитета России «ВКонтакте».
Отмечается, что до третьего места не хватило 0,67 балла. Бронзу взял японец Казума Кайя.
Напомним, ранее Давид стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.
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