Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский уступил олимпийскую бронзу японцу

Фото: архив КП Фото: архив КП

Уроженец Воткинска Давид Белявский занял четвертое место в финале упражнений на коне (спортивная гимнастика) 1 августа на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает группа Олимпийского комитета России «ВКонтакте».

Отмечается, что до третьего места не хватило 0,67 балла. Бронзу взял японец Казума Кайя.

Напомним, ранее Давид стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.

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