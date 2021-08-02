Более 25 тысяч жителей получили вакцину от коронавируса на Центральной площади Ижевска

Фото: Екатерина Ардашева

С начала работы пункта на Центральной площади столицы Удмуртии прививку здесь получили 25 097 человек. Минздрав Удмуртии сообщает о распорядке работы пункта со 2 по 8 августа.

«Для удобства граждан потоки пациентов для получения первого и второго компонента разделены. Получить первую прививку пациенты смогут в фойе Государственного театра оперы и балета, а вторую – в мобильных палатках напротив театра», - напоминает пресс-служба ведомства.

Постоянные пункт вакцинации на площади работает ежедневно с 8:00 до 21:00. Второй компонент получают пациенты, получившие первый здесь же 21 день назад.

Напоминаем, в Удмуртию привезли первую партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

По состоянию на утро 2 августа оба компонента антикоронавирусной вакцины получили 210 636 жителей региона из запланированных 693 тысяч:

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