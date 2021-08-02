Подкаст: «Спутник Лайт» в Удмуртии, две бронзы Юлии Каримовой и прием иностранных студентов в ковидную эпоху

Фото: Алена Михайлова

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» поговорили сразу на три темы:

С журналистом Екатериной Ардашевой обсудили хронику коронавируса и поставку вакцины «Спутник Лайт».

С журналистом Дарьей Нестеровой рассмотрели вопросы приема и обучения в вузах Ижевска и Удмуртии студентов из других стран.

С журналистом Аленой Михайловой поговорили о новых достижениях спортсменов из Удмуртии на Олимпиаде в Токио.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» – для детей с 7 месяцев до 3 лет включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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