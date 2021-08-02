В Ижевске отметили День ВДВ

Фото: Олег Бекмеметьев

Сегодня, 2 августа в столице Удмуртии и по всей России отмечают День воздушно-десантных войск. Как сообщает пресс-служба городской администрации, по городу прошла торжественная колонна ветеранов ВДВ, военнослужащих и военно-патриотических объединений. Празднование началось с традиционного митинга у Монумента боевой и трудовой славы.

«Десантники, представители патриотических организаций, кадеты возложили цветы к Вечному огню и почтили память своих сослуживцев минутой молчания», - сообщает пресс-служба.

Далее торжественная колонна прошла по улицам города до Памятника воину-интернационалисту в сквере у ДД(ю)Т - напомним, в связи с этим в городе перекрывали движение по ряду центральных улиц. Там также были возложены цветы в память о погибших в локальных конфликтах.

Сообщается о показательных выступлениях воспитанников Федерации рукопашного боя Удмуртии, приуроченных к празднику.

Напомним, недавно в Ижевске открылся памятник «десантнику № 1» .

Редакция «Комсомолки» также поздравляет ветеранов, действующих десантников и всех причастных с профессиональным праздником.

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