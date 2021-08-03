Факт гибели выпавшего из окна пятилетнего ребенка проверит прокуратура

Мальчик выпал из окна 6-го этажа Фото: pexels.com

Прокуратура Устиновского района столицы Удмуртии начала проверку причин и условий гибели 5-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, предварительно он выпал из окна, пока взрослых не было дома.

«В органы полиции 2 августа поступило сообщение об обнаружении около д. 1 по ул. Труда трупа малолетнего ребенка. По предварительным данным ребенок выпал из окна в момент отсутствия в квартире родственников», - говорится в сообщении.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой, которые ранним утром отправились на работу. Мальчик выпал из окна 6-го этажа около 6 часов утра.

Прокуратура берет на контроль расследование уголовного дела, а также ход и результаты проверки.

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