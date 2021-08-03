Карта распространения коронавируса на 3 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 3 августа в Удмуртии заболели ковидом 175 человек. 8 человек скончались, 51 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 047
Глазов — 1 963
Воткинск — 1 710
Можга — 2 230
Сарапул — 1 483
Завьяловский район — 2 081
Алнашский район — 692
Балезинский район — 747
Вавожский район — 364
Воткинский район — 479
Глазовский район — 411
Граховский район — 245
Дебесский район — 326
Игринский район — 952
Камбарский район — 385
Каракулинский район — 253
Кезский район — 475
Кизнерский район — 413
Киясовский район — 284
Красногорский район — 447
Малопургинский район — 528
Можгинский район — 453
Сарапульский район — 455
Селтинский район — 319
Сюмсинский район — 470
Увинский район — 1 363
Шарканский район — 655
Юкаменский район — 376
Якшур-Бодьинский район — 527
Ярский район — 316
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