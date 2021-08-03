Карта распространения коронавируса на 3 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 3 августа в Удмуртии заболели ковидом 175 человек. 8 человек скончались, 51 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 047

Глазов — 1 963

Воткинск — 1 710

Можга — 2 230

Сарапул — 1 483

Завьяловский район — 2 081

Алнашский район — 692

Балезинский район — 747

Вавожский район — 364

Воткинский район — 479

Глазовский район — 411

Граховский район — 245

Дебесский район — 326

Игринский район — 952

Камбарский район — 385

Каракулинский район — 253

Кезский район — 475

Кизнерский район — 413

Киясовский район — 284

Красногорский район — 447

Малопургинский район — 528

Можгинский район — 453

Сарапульский район — 455

Селтинский район — 319

Сюмсинский район — 470

Увинский район — 1 363

Шарканский район — 655

Юкаменский район — 376

Якшур-Бодьинский район — 527

Ярский район — 316

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