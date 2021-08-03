Представляющий Удмуртию боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал турнира на Олимпиаде в Токио

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

Сегодня, 3 августа, представляющий Удмуртию и ХМАО 23-летний боксер Альберт Батыргазиев одолел кубинца, трехкратного чемпиона мира Ласаро Альвареса в полуфинале Олимпийского турнира (в весе до 57 кг) и обеспечил России медаль. Как сообщает национальный Олимпийский комитет, в финале Альберт встретится с американцем Дьюком Раджаном.

Помимо Альвареса, на пути в финал Альберт «убрал» доминиканца Круса и боксера из Монголии Тсендбатара Эрденебата. Финальный матч состоится 5 августа в 10:35 по ижевскому времени.

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