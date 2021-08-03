Подкаст: какие улицы в Ижевске дождались ремонта и в какой цвет перекрасят новые автобусы

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев
Фото: Архив КП
В прямом эфире Глава города Олег Бекмеметьев рассказал, где ведутся крупные реконструкции магистральных сетей, когда завершится приемка школ и детских садов к новому учебному году, в какой цвет перекрасят новые автобусы - и ответил на другие актуальные вопросы жителей. Подробнее в нашем подкасте.
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