Подкаст: какие улицы в Ижевске дождались ремонта и в какой цвет перекрасят новые автобусы

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев Фото: Архив КП

В прямом эфире Глава города Олег Бекмеметьев рассказал, где ведутся крупные реконструкции магистральных сетей, когда завершится приемка школ и детских садов к новому учебному году, в какой цвет перекрасят новые автобусы - и ответил на другие актуальные вопросы жителей. Подробнее в нашем подкасте.

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