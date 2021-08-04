Карта распространения коронавируса на 4 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 4 августа в Удмуртии заболели ковидом 180 человек. 8 человек скончались, 51 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 119
Глазов — 1 973
Воткинск — 1 725
Можга — 2 240
Сарапул — 1 487
Завьяловский район — 2 082
Алнашский район — 693
Балезинский район — 747
Вавожский район — 366
Воткинский район — 484
Глазовский район — 411
Граховский район — 251
Дебесский район — 326
Игринский район — 958
Камбарский район — 390
Каракулинский район — 253
Кезский район — 491
Кизнерский район — 413
Киясовский район — 284
Красногорский район — 447
Малопургинский район — 531
Можгинский район — 454
Сарапульский район — 460
Селтинский район — 321
Сюмсинский район — 470
Увинский район — 1 367
Шарканский район — 663
Юкаменский район — 379
Якшур-Бодьинский район — 527
Ярский район — 317
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