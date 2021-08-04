Карта распространения коронавируса на 4 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 4 августа в Удмуртии заболели ковидом 180 человек. 8 человек скончались, 51 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 119

Глазов — 1 973

Воткинск — 1 725

Можга — 2 240

Сарапул — 1 487

Завьяловский район — 2 082

Алнашский район — 693

Балезинский район — 747

Вавожский район — 366

Воткинский район — 484

Глазовский район — 411

Граховский район — 251

Дебесский район — 326

Игринский район — 958

Камбарский район — 390

Каракулинский район — 253

Кезский район — 491

Кизнерский район — 413

Киясовский район — 284

Красногорский район — 447

Малопургинский район — 531

Можгинский район — 454

Сарапульский район — 460

Селтинский район — 321

Сюмсинский район — 470

Увинский район — 1 367

Шарканский район — 663

Юкаменский район — 379

Якшур-Бодьинский район — 527

Ярский район — 317

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