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Общество5 августа 2021 4:41

Погода в Ижевске 5 августа: кратковременные дожди и до +26 °С

Ночью тоже будут осадки
Полина Андрианова
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Град, шквальный ветер и грозы этой ночью пока не обещают

Град, шквальный ветер и грозы этой ночью пока не обещают

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 5 августа. Чем порадует погода сегодня, расскажет «Комсомолка».

По данным синоптиков удмуртского гидрометцентра, днем в столице Удмуртии будет облачно. Воздух прогреется до +24...+26 °С. Возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

Ночью сохранится облачность. Столбик термометра упадет до +16...+18 °С. Пройдет небольшой дождь. Ветер останется прежним.

О погоде на неделю мы рассказали в нашем воскресном материале.

Желаем отличного дня!

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