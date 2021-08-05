Видео: олимпийский чемпион из Удмуртии Давид Белявский вернулся домой

Фото: Давид Белявский, instagram.com/belyavskiydavid01/

Олимпийский чемпион в командном многоборье, уроженец Воткинска Давид Белявский вернулся домой из Токио. Видео встречи с семьей и болельщиками в аэропорту Екатеринбурга появилось у него в инстаграме.

«Долгожданная встреча. Я наконец-то Дома», – пишет Давид в описании к видео.

Под торжественную музыку спортсмен надел завоеванное в командном многоборье олимпийское золото на шею маленькой дочке Алисии.

Напомним, сборная спортсменов из России с Давидом Белявским в составе стала лучшей в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

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