Видео: олимпийский чемпион из Удмуртии Давид Белявский вернулся домой

Фото: Давид Белявский, instagram.com/belyavskiydavid01/
Олимпийский чемпион в командном многоборье, уроженец Воткинска Давид Белявский вернулся домой из Токио. Видео встречи с семьей и болельщиками в аэропорту Екатеринбурга появилось у него в инстаграме.
«Долгожданная встреча. Я наконец-то Дома», – пишет Давид в описании к видео.
Под торжественную музыку спортсмен надел завоеванное в командном многоборье олимпийское золото на шею маленькой дочке Алисии.
Напомним, сборная спортсменов из России с Давидом Белявским в составе стала лучшей в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
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