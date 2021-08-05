Три трамвайных маршрута закроют в Ижевске из-за ремонта путей

Фото: Амир Закиров

8 августа в столице Удмуртии будут осуществлен ремонт трамвайных путей на участке между остановками «магазин «Океан» и «кинотеатр «Аврора». Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», в связи с этим с 9:00 до 18:00 изменятся 1-й, 7-й и 10-й трамвайный маршруты.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

1-й маршрут: улица Московская – улица Магистральная – Центр – улица К. Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева;

7-й маршрут: закрыт в течение всего дня:

10-й маршрут: улица Ворошилова – улица Ленина – Центр.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске починили светофоры

Переживших инсульт и некоторых пациентов-сердечников в Удмуртии будут 2 года обеспечивать льготными лекарствами