Три трамвайных маршрута закроют в Ижевске из-за ремонта путей

Фото: Амир Закиров
8 августа в столице Удмуртии будут осуществлен ремонт трамвайных путей на участке между остановками «магазин «Океан» и «кинотеатр «Аврора». Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», в связи с этим с 9:00 до 18:00 изменятся 1-й, 7-й и 10-й трамвайный маршруты.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
1-й маршрут: улица Московская – улица Магистральная – Центр – улица К. Маркса – улица Кирова – улица Тимирязева;
7-й маршрут: закрыт в течение всего дня:
10-й маршрут: улица Ворошилова – улица Ленина – Центр.
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