Гороскоп на 6 августа для ижевчан: Близнецов ждут разочарования на личном фронте, а Рыбам пора начинать действовать

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ОВЕН
Вас ожидают ощутимые перемены на рабочем фронте. Звезды говорят, что они могут быть как позитивными, так и негативными – зависит от того, как вы провели предыдущие пару месяцев.
ТЕЛЕЦ
Тяжелый день. Придется долго и упорно добиваться своего, но далеко не факт, что получится.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут разочарования на личном фронте. Возможно, даже достаточные для разрыва отношений.
РАК
Не стоит лететь вперед на всех парах – вполне вероятно, что там вас ожидает обрыв.
ЛЕВ
Прекрасное утро и в меру отвратительный вечер. Возможны значительные денежные поступления.
ДЕВА
Грустный денег во всех отношениях. Звезды советуют сидеть дома и никуда не выходить.
ВЕСЫ
Не лучший день для общения. Весы-социофобы будут в явном плюсе.
СКОРПИОН
Хороший день, позитива будет действительно много. Беды и испытания пройдут очень близко. Но все-таки мимо вас
СТРЕЛЕЦ
Ровный стабильный денек. Звезды советуют особо не тратиться в магазинах.
КОЗЕРОГ
Очень благоприятный день в финансовом плане. На вечер лучше ничего не планировать.
ВОДОЛЕЙ
Вас будет раздражать нехватка внимания со стороны близкого человека. Поймите, у него есть на то объективные причины.
РЫБЫ
Звезды намекают, что день будет успешным только в том случае, если засунуть свою лень куда подальше и начать действовать. В противном случае вы сами будете виноваты в своем поражении.
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