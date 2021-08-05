Гороскоп на 6 августа для ижевчан: Близнецов ждут разочарования на личном фронте, а Рыбам пора начинать действовать

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ОВЕН

Вас ожидают ощутимые перемены на рабочем фронте. Звезды говорят, что они могут быть как позитивными, так и негативными – зависит от того, как вы провели предыдущие пару месяцев.

ТЕЛЕЦ

Тяжелый день. Придется долго и упорно добиваться своего, но далеко не факт, что получится.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут разочарования на личном фронте. Возможно, даже достаточные для разрыва отношений.

РАК

Не стоит лететь вперед на всех парах – вполне вероятно, что там вас ожидает обрыв.

ЛЕВ

Прекрасное утро и в меру отвратительный вечер. Возможны значительные денежные поступления.

ДЕВА

Грустный денег во всех отношениях. Звезды советуют сидеть дома и никуда не выходить.

ВЕСЫ

Не лучший день для общения. Весы-социофобы будут в явном плюсе.

СКОРПИОН

Хороший день, позитива будет действительно много. Беды и испытания пройдут очень близко. Но все-таки мимо вас

СТРЕЛЕЦ

Ровный стабильный денек. Звезды советуют особо не тратиться в магазинах.

КОЗЕРОГ

Очень благоприятный день в финансовом плане. На вечер лучше ничего не планировать.

ВОДОЛЕЙ

Вас будет раздражать нехватка внимания со стороны близкого человека. Поймите, у него есть на то объективные причины.

РЫБЫ

Звезды намекают, что день будет успешным только в том случае, если засунуть свою лень куда подальше и начать действовать. В противном случае вы сами будете виноваты в своем поражении.

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