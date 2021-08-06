В Ижевске перекроют движение по улицам Милиционной и Свободы

Фото: администрация Ижевска

Сегодня, 6 августа на нескольких участках улиц столицы Удмуртии будут проводиться коммунальные работы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этих участках перекроют движение транспорта.

С 12:00 6 августа до 12:00 8 августа ограничат движение по улице Свободы между улицей Красногеройской и улицей Бородина. Здесь меняют магистральный трубопровод

С 22:00 6 августа до 6:00 7 августа закроют проезд транспорта по улице Милиционной от улицы Бородина до пр. Дерябина. Здесь модернизируют напорный трубопровод канализации.

Ранее мы писали об ограничениях на улице Новошестнадцатой и изменениях в работе 1, 7 и 10 трамвайных маршрутов в связи с ремонтом путей.

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