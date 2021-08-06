Проверка проводится по факту гибели девочки на улице Буммашевской в Ижевске

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В Ижевске погибла 15-летняя девочка на улице Буммашевской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В группе «Злой Ижевчанин» во «ВКонтакте» написали, что подросток выпал из окна.
Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, причины и обстоятельства гибели девушки сейчас выясняются.
Напомним, недавно при падении из окна в Ижевске погиб пятилетний мальчик.
«Комсомолка»выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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