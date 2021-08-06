Проверка проводится по факту гибели девочки на улице Буммашевской в Ижевске

Фото: pexels.com

В Ижевске погибла 15-летняя девочка на улице Буммашевской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В группе «Злой Ижевчанин» во «ВКонтакте» написали, что подросток выпал из окна.

Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, причины и обстоятельства гибели девушки сейчас выясняются.

Напомним, недавно при падении из окна в Ижевске погиб пятилетний мальчик.

«Комсомолка»выражает соболезнования родным и близким погибшей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мама изменила свою позицию после разразившегося скандала: подробности истории с кафе в Ижевске, где якобы отказались обслуживать мать с ребенком-инвалидом

За изнасилование и гибель женщины осудили 24-летнего жителя Удмуртии

Мужчина упал в траншею в центре Ижевска и получил травмы