4 автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии

Фото: Ярослав Оболешев / vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 6 августа, около 12:00 на 141-м километре дороги «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Малопургинском районе столкнулись 4 автомобиля: 2 «КамАЗа», «Газель» и Nissan. Очевидцы говорят об образовавшейся пробке. Информацию подтвердил 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

«Пострадавших в ДТП нет, движение на данном участке восстановлено в полном объёме, на месте работают сотрудники ГИБДД», - говорится в сообщении.

В качестве причины столкновения указывается несоблюдение безопасной дистанции.

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