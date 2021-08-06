Житель Удмуртии уговорил несовершеннолетнего знакомого украсть телевизор

Фото: Сергей Грачев

В Кизнере по двум статьям будут судить местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он обвиняется в краже телевизора у престарелого мужчины и вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего парня.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, достигший совершеннолетия, уговорив своего несовершеннолетнего знакомого, проникли в дом престарелого жителя п. Кизнер и похитили телевизор», - говорится в сообщении.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному согласованию, с незаконным проникновением в жилище) и по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем обещаний или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Уголовное дело направлено в районный суд, где его рассмотрят по существу. Также в суд направлено дело против несовершеннолетнего.

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