Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии

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На днях власти Удмуртии ввели новые ограничения для заведений общепита: кафе, работающие исключительно с полуфабрикатами, не смогут продавать алкоголь ночью. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на мнения экспертов, едва ли эти меры смогут помочь в борьбе со все усиливающейся в республике пандемией коронавируса – к тому же, расширение списка предприятий, попадающих под ограничения, пока не ожидается.

«Антиковидные» ограничительные меры, о которых объявил оперштаб Удмуртии, затронут предприятия общественного питания, которые не имеют полного технологического цикла производства и работают исключительно с полуфабрикатами. Им нельзя будет продавать алкоголь в ночное время. Это не касается продажи на вынос – с 22:00 до 10:00 – продавать спиртное таким образом будет можно.

Сам оперштаб объясняет ограничения большим скоплением людей в ограниченных по размеру помещениях, несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм и повышенным риском распространения инфекции.

В Минпроторге Удмуртии журналистам «Коммерсанта» не пояснили, о каких именно заведениях идет речь. Однако занимающийся развитием сети KFC в регионе Константин Котов заверил, что фуд-кортов данные ограничения не коснутся.

«Все предприятия у нас с полным техническим циклом. Например, в KFC курицу готовят, панируют и жарят. Поэтому новые ограничения нас не коснутся, останутся лишь те, что уже были введены: 60% вакцинированных сотрудников к 15 сентября, дистанция между посетителями, масочный режим, обработка поверхностей, средства дезинфекции для гостей», - заявил он.

Эксперты, на которых ссылается «Коммерсант», предполагают, что ограничения вводятся прежде всего для «наливаек» — заведений общепита, работающих под видом кафе и не имеющих кухни, ориентирующихся на неограниченную продажу алкоголя.

«Мы же понимаем, что такие забегаловки — не общепит. Просто под прикрытием заведения они осуществляют круглосуточную продажу алкоголя и получают преимущество перед другими объектами предпринимательской деятельности. Вводимые изменения никакой конкретики по ограничительным мерам не дают: что будет запрещено, как это осуществлять, кто это будет контролировать — непонятно»,— считает Президент межрегиональной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников. Он уверен, что большого влияния на ситуацию с ковидом данные меры не окажут.

Напротив, по его мнению, в заведениях с полным циклом производства риск заражения инфекцией ничуть не ниже.

«Если мы посмотрим на работу баров и кафе этим летом, то там вообще не протолкнуться. Правила безопасности клиенты тоже не всегда соблюдают, могут и без масок находиться. И тогда становится непонятно, почему работу каких-то общепитов мы ограничиваем, а каких-то нет,— сказал Балясников. – «Думаю, в заведениях с неполным циклом производства эффективнее было бы совсем отказаться от продажи алкоголя после 22:00. Только тогда получится сократить число заболевших коронавирусом».

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