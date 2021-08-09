Повторный аукцион по продаже «Удмуртавтодора» объявят в Удмуртии

Первый аукцион должен был состояться 5 августа Фото: Архив КП

В Удмуртии не нашлось ни одного претендента на покупку 100% акций дорожного предприятия «Удмуртавтодор», в результате чего аукцион был признан несостоявшимся. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Удмуртии.

Теперь планируется проведение повторного аукциона, прием заявок начинается с 9 августа. Если второй аукцион также не состоится, правительство республики подготовит распоряжение об изменении условий приватизации на продажу. «Удмуртавтодор» попробуют продать посредством публичного предложения.

Напомним, в июле этого года 3,18 млн акций «Удмуртавтодора», что составляет 100%, выставили на торги за 3,32 млрд рублей. Торги должны были пройти 5 августа. Номинальная стоимость одной акции составила 1 тыс. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии

- Около 9 тысяч человека устроились на работу с помощью службы занятости в Удмуртии с начала года