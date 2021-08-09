Более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса в Удмуртии находятся в карантине

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6 августа Удмуртия получила 21 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» Однако, как сообщила на аппаратном совещании зампред правительства республики Эльвира Пинчук, сейчас они находятся на карантине в связи с нарушениями требований хранения.

«В эти выходные мы получили «Спутник V» в количестве 21 600 доз, но пока данная вакцина находится в карантинной зоне, поскольку были нарушения в холодовой цепи», - рассказала она.

За все время в республику поступило 353 373 дозы вакцины, на данный момент осталось 37 649 доз: «ЭпиВакКорона» – 21 684 комплекта, «Спутник Лайт» - 13 225 комплектов. «Спутник V» - 2 740 комплектов.

Напоминаем, власти региона планируют привить 80% населения.

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