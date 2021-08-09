В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд

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К 13 августа в Удмуртии на четверть увеличат коечный фонд для больных коронавирусом. Как сообщила в ходе аппаратного совещания зампред правительства республики Эльвира Пинчук, на данный момент развернута 2 191 койка, из них свободно 177 коек.

«К концу текущей недели мы дополнительно открываем еще 428 коек. Таким образом, общее количество коек будет составлять 2 619», - заявила она.

Больше всего дополнительных коечных мест откроется в ГКБ №8 – 140. По 60 коек откроются в Воткинской и Сарапульской районных больницах, 50 коек – в Киясовской РБ, 25 – в Балезинской. По 20 мест дополнительно откроют в Воткинской городской и Можгинской районной больницах. ГКБ №2 развернет 18 коек, Завьяловская районная больница – 8 коек.

«18 аппартов ИВЛ мы получили и распределили в конце прошлой недели, и еще 31 аппарат нам доставят в течение 10 дней», - добавила зампред правительства.

Напомним, ранее Минздрав Удмуртии отчитался о состоянии коечного фонда, На 2 августа 80% коек были заняты больными.

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