ДТП под Ижевском с раздавленной грузовиком «Грантой» проверит прокуратура

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии проверит смертельное ДТП, которое произошло сегодня утром, 9 августа, на дороге Ижевск-Воткинск в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, будут установлены обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие гибели водителя раздавленной грузовиком «Гранты».

«Предварительно установлено, что около 8 ч. утра на автодороге "Ижевск - Воткинск" в районе пос. Италмас водитель автомобиля Лада - Гранта не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем. При этом прицеп грузового автомобиля, наполненный песком, опрокинулся на легковой автомобиль», - пишет пресс-служба.

Напомним, ранее мы сообщали о гибели 28-летнего водителя «Гранты», погребенного под обрушившимся полуприцепом. Авария попала на камеру видеонаблюдения.

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